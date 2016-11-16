На Житомирщині постраждало 19 людей через зіткнення маршрутки з фурою, водій загинув
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Житомирщині 19 людей постраждало внаслідок зіткнення маршрутки із фурою, один з водіїв загинув. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирської області.
ДТП сталась неподалік с. Озерянка, внаслідок зіткнення маршрутки "Бердичів-Житомир" із фурою постраждало 19 людей, водій мікроавтобуса загинув.
Наразі встановлюються всі обставини ДТП.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, дві людини загинули внаслідок ДТП на Харківщині.