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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На Житомирщині постраждало 19 людей через зіткнення маршрутки з фурою, водій загинув

На Житомирщині постраждало 19 людей через зіткнення маршрутки з фурою, водій загинув

Київ • УНН

 • 9000 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Житомирщині 19 людей постраждало внаслідок зіткнення маршрутки із фурою, один з водіїв загинув. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирської області.

ДТП сталась неподалік с. Озерянка, внаслідок зіткнення маршрутки "Бердичів-Житомир" із фурою постраждало 19 людей, водій мікроавтобуса загинув.

Наразі встановлюються всі обставини ДТП.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, дві людини загинули внаслідок ДТП на Харківщині.

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