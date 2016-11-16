В Житомирской области пострадали 19 человек в результате столкновения маршрутки с фурой, водитель погиб
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Житомирской области 19 человек пострадали в результате столкновения маршрутки с фурой, один из водителей погиб. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Житомирской области.
ДТП произошло неподалеку с. Озерянка, в результате столкновения маршрутки "Бердичев-Житомир" с фурой пострадали 19 человек, водитель микроавтобуса погиб.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Напомним, как сообщал УНН, два человека погибли в результате ДТП в Харьковской области.