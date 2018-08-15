На запорізькій митниці вилучили рекордну партію бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Запорізькі митники вилучили партію бурштину на 500 кг. Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України, передає УНН.
"Вивезення найбільшої за останні роки партії бурштину упередили працівники Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Запорізької митниці ДФС спільно з управлінням захисту економіки Нацполіції в Запорізькій області. Так, до митного поста "Запоріжжя-центральний" Запорізької митниці ДФС було подано митну декларацію на вантаж "Паливні гранули (пелети) пресовані, гранульовані, циліндричної форми різного розміру з тирси хвойних порід дерева" загальною вагою 21060 кг, упаковані в мішки з пластикової тканини на дерев’яних піддонах", - йдеться в повідомленні.
Відправником товару була зазначена одна із запорізьких компаній, а одержувачем - англійська компанія. Згідно з документами, товар переміщували до Литви. А вивезення за межі митної території України мало бути здійснено до Польщі через пункт пропуску "Ягодин-Дорохуськ".
Під час попереднього аналізу документів та обставин переміщення товарів фахівці виявили нетиповість маршруту поставки та використання ризикового "товару прикриття - Паливні пелети". Таким чином було прийнято рішення про проведення митного огляду вантажу.
"Під час митного огляду товарів було виявлено бурштин різних фракцій, що переміщувався з приховуванням від митного контролю. За попередніми підрахунками, мова йде про понад 500 кг. Огляд ще триває. Таким чином підприємство вчинило дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів та способів, що утруднюють виявлення таких товарів", - зазначили у ДФС.
За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів з їх конфіскацією. Товар вилучили. Його вартість встановлять додатково. Справу скерують до суду.
Нагадаємо, у зоні митного контролю пункту пропуску "Ужгород" Закарпатської митниці ДФС вилучили OPEL та близько 20 кг бурштину, який був захований у передній панелі автомобіля, у водійському та пасажирському сидіннях.