На залізничному вокзалі Маріуполя у гостя з Житомирщини вилучено набої та ножі

Так, 150 набоїв та 2 ножа, один з яких виготовлено кустарним способом, знайшли поліцейські в особистих речах пасажира, що прямував додому.

Боєприпаси і холодну зброю вилучено, за вказаним фактом розпочато досудове розслідування. Під час несення служби із забезпечення правопорядку на території залізничного вокзалу увагу наряду поліцейських привернув чоловік з трьома великими дорожніми сумками. При їх перевірці у двох із них було виявлено набої та ножі. Сам 44-річний гість з центральної України пояснив, що боєприпаси знайшов на Донеччині та взяв собі на згадку про мандрівку у зону АТО. Відкрито кримінальне провадження за ст.263 “Незаконне зберігання боєприпасів” Кримінального кодексу України. Вилучене спрямовано на експертизу.