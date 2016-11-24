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На железнодорожном вокзале Мариуполя у гостя из Житомирской области изъяты патроны и ножи

Киев • УНН

 • 7366 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. На железнодорожном вокзале Мариуполя у гостя из Житомирской области изъяты патроны и ножи. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Центральном отделе полиции Донецкой области.

На железнодорожном вокзале Мариуполя у гостя из Житомирской области изъяты патроны и ножи

Так, 150 патронов и 2 ножа, один из которых изготовлен кустарным способом, нашли полицейские в личных вещах пассажира, который направлялся домой.

Боеприпасы и холодное оружие изъято, по данному факту начато досудебное расследование. Во время несения службы по обеспечению правопорядка на территории железнодорожного вокзала внимание наряда полицейских привлек мужчина с тремя большими дорожными сумками. При их проверке в двух из них были обнаружены патроны и ножи. Сам 44-летний гость из центральной Украины объяснил, что боеприпасы нашел в Донецкой области и взял себе на память о путешествии в зону АТО. Открыто уголовное производство по ст.263 "Незаконное хранение боеприпасов" Уголовного кодекса Украины. Изъятое направлено на экспертизу.

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