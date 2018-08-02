На закупівлю послуг у трав’яного заводу ФФУ немає жодних скарг - замовник
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. ТОВ "ФФУ Продакшн" виграло 66 тендерів щодо закупівлі послуг із будівництва та реконструкції футбольних полів зі штучним покриттям у Києві. Перемогу компанії у закупівлях ніхто не оскаржував, і жодних скарг з цього приводу взагалі не надходило. Про це у відповідь на запит УНН повідомив замовник послуг - КП "Житло-Сервіс".
"Порушення законодавства у сфері здійснення державних закупівель під час проведення закупівлі послуг з будівництва та реконструкції футбольних полів зі штучним покриттям не зафіксовано.
Вибір підрядника здійснювався згідн з вимогами чинного законодавства та за дорученням Київського міського голови", - пояснили у КП.
На підприємстві зауважили, що звіти про укладені договори з ТОВ "ФФУ Продакшн" оприлюднені в системі електронних закупівель, і жодних скарг щодо цього на адресу замовника не надходило.
Нагадаємо, сьогодні триває реалізація бюджетної програми із будівництва міні-майданчиків для футболу у всіх регіонах країни.
Низка об’єктів в окремих областях вже здані в експлуатацію.
У Федерації футболу України повідомили, що визначили собі за мету "реалізувати дуже амбітний "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2 500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50-ти стадіонів".
“І ми впевнено рухаємося до реалізації цієї мети. Якщо, наприклад, до 2014 року було збудовано 768 майданчиків для футболу, то з 2014-го по 2018 рік уже збудовано понад 720 об’єктів футбольної інфраструктури (зокрема, вісім стадіонів). Зараз на етапі будівництва перебувають близько 800 об’єктів”, — повідомив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.