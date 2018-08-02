На закупку услуг у травяного завода ФФУ нет никаких жалоб - заказчик
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. ООО "ФФУ Продакшн" выиграло 66 тендеров по закупке услуг по строительству и реконструкции футбольных полей с искусственным покрытием в Киеве. Победу компании в закупках никто не оспаривал, и никаких жалоб по этому поводу вообще не поступало. Об этом в ответ на запрос УНН сообщил заказчик услуг - КП "Жилье-Сервис".
"Нарушение законодательства в сфере осуществления государственных закупок при проведении закупки услуг по строительству и реконструкции футбольных полей с искусственным покрытием не зафиксировано.
Выбор подрядчика осуществлялся в соответствии с требованиями действующего законодательства и по поручению Киевского городского головы", - пояснили в КП.
На предприятии отметили, что отчеты о заключенных договорах с ООО "ФФУ Продакшн" обнародованы в системе электронных закупок, и никаких жалоб относительно этого в адрес заказчика не поступало.
Напомним, сегодня продолжается реализация бюджетной программы по строительству мини-площадок для футбола во всех регионах страны.
Ряд объектов в отдельных областях уже сданы в эксплуатацию.
В Федерации футбола Украины сообщили, что определили своей целью "реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50-ти стадионов".
"И мы уверенно движемся к реализации этой цели. Если, например, до 2014 года было построено 768 площадок для футбола, то с 2014-го по 2018 год уже построено более 720 объектов футбольной инфраструктуры (в частности, восемь стадионов). Сейчас на этапе строительства находятся около 800 объектов", - сообщил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.