На закупку услуг у травяного завода ФФУ нет никаких жалоб - заказчик

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КИЕВ. 2 августа. УНН. ООО "ФФУ Продакшн" выиграло 66 тендеров по закупке услуг по строительству и реконструкции футбольных полей с искусственным покрытием в Киеве. Победу компании в закупках никто не оспаривал, и никаких жалоб по этому поводу вообще не поступало. Об этом в ответ на запрос УНН сообщил заказчик услуг - КП "Жилье-Сервис".

"Нарушение законодательства в сфере осуществления государственных закупок при проведении закупки услуг по строительству и реконструкции футбольных полей с искусственным покрытием не зафиксировано.

Выбор подрядчика осуществлялся в соответствии с требованиями действующего законодательства и по поручению Киевского городского головы", - пояснили в КП.

На предприятии отметили, что отчеты о заключенных договорах с ООО "ФФУ Продакшн" обнародованы в системе электронных закупок, и никаких жалоб относительно этого в адрес заказчика не поступало.

Напомним, сегодня продолжается реализация бюджетной программы по строительству мини-площадок для футбола во всех регионах страны.

Ряд объектов в отдельных областях уже сданы в эксплуатацию.

В Федерации футбола Украины сообщили, что определили своей целью "реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50-ти стадионов".

"И мы уверенно движемся к реализации этой цели. Если, например, до 2014 года было построено 768 площадок для футбола, то с 2014-го по 2018 год уже построено более 720 объектов футбольной инфраструктуры (в частности, восемь стадионов). Сейчас на этапе строительства находятся около 800 объектов", - сообщил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.

Украинские Национальные Новости

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