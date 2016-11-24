На Закарпатті врятували чоловіка, що застряг на верхівці дерева

На місці події рятувальники з′ясували, що постраждалий вирішив самотужки обрізати гілля на старому дереві заввишки майже 15 метрів.

Однак самостійно повернутися на землю не зміг, тому почав кликати на допомогу. ДСНСники за допомогою висувної драбини та спеціального обладнання допомогли чоловікові спуститися з висоти. Медичної допомоги врятований не потребував.

Нагадаємо, 16 листопада на 14-річну дівчину в Ужгороді впало дерево під час обрізки.