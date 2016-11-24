На Закарпатье спасли мужчину, застрявшего на верхушке дерева

На месте происшествия спасатели выяснили, что пострадавший решил самостоятельно обрезать ветки на старом дереве высотой почти 15 метров.

Однако самостоятельно вернуться на землю не смог, поэтому начал звать на помощь. ГосЧСников, которые с помощью выдвижной лестницы и специального оборудования помогли мужчине спуститься с высоты. В медицинской помощи спасенный не нуждался.

Напомним, 16 ноября на 14-летнюю девушку в Ужгороде упало дерево во время обрезки.