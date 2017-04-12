На Закарпатті відсутня потреба у виплатах компенсацій за вилучених через АЧС свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Виплати компенсацій постраждалим від АЧС у минулому та поточному році у Закарпатській області не здійснювалися, адже жодного випадку спалаху хвороби зафіксовано не було. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
“Протягом 2016 року та за поточний період 2017 року спалахів африканської чуми свиней в населених пунктах Закарпатської області серед домашніх свиней не спостерігалось”, — повідомили у Закарпатській ОДА.
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Відтак, заходи із вилучення та знищення свиней у області протягом 2016 та у поточному році не проводились.
“Тому виплачувати компенсації за АЧС не було потреби”, — пояснили у ОДА.
Нагадаємо, за повідомленням Держпродспоживслужби, наприкінці грудня минулого року у м. Виноградів Закарпатської області мав місце спалах АЧС. Тоді були виявлені заражені хворобою трупи диких кабанів.
Як повідомляв УНН, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, експортний ринок української свинини сьогодні знищено з вини Держпродспоживслужби.