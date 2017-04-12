В Закарпатской области отсутствует потребность в выплатах компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Выплаты компенсаций пострадавшим от АЧС в прошлом и текущем году в Закарпатской области не проводились, ведь ни одного случая вспышки болезни зафиксировано не было. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Закарпатской области.
"В течение 2016 и за текущий период 2017 год вспышек африканской чумы свиней в населенных пунктах Закарпатской области среди домашних свиней не наблюдалось", - сообщили в Закарпатской ОГА.
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Следовательно, мероприятия по изъятию и уничтожению свиней в области в течение 2016 года и в текущем году не проводились.
"Поэтому выплачивать компенсации за АЧС не было необходимости", - пояснили в ОГА.
Напомним, по сообщению Госпродпотребслужбы, в конце декабря прошлого года в городе Виноградов Закарпатской области имела место вспышка АЧС. Тогда были обнаружены зараженные болезнью трупы диких кабанов.
Как сообщал УНН, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, экспортный рынок украинской свинины сегодня уничтожен по вине Госпродпотребслужбы.