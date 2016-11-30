На Закарпатті поки не знайшли підтверджених фактів незаконної рубки лісів з інтерактивної карти

“Наказом Держлісагентства України було створено робочу групу у складі представників, власне, Державного агентства лісових ресурсів, Укрдержліспроекту, Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства „Львівлісозахист“, Національної поліції. Наразі організовано три підгрупи, які перевіряють законність рубок за трьома напрямами — рахівським, ужгородським та мукачівським. За фактом обстеження та ідентифікації на місцевості заявлених на інтерактивній карті місць незаконних рубок у Перечинському та Ужгородському лісгоспах порушень щодо рубок лісу не виявлено. Так, на 53-х ділянках площею 176 гектарів, підпорядкованих Ужгородському ЛГ, що були визначені на інтерактивній карті як незаконні рубки, були виявлені 33 ділянки (136 га) з рубками минулих років, на що лісгоспом надані усі дозвільні документи, лісорубні квитки тощо. 11 ділянок на площі 10 гектарів виявилися болотами, сіножатями, природніми поновленнями, виноградниками і навіть плантацією новорічних ялинок, а 9 ділянок взагалі знаходяться за межами Держлісфонду. Нагадаю, що інтерактивна карта лісів, яку розробляв Науково-дослідний інститут геодезії та картографії Держгеокадастру України, презентувала загалу незаконні рубки за 9 місяців 2016 року...”, — розповів кореспонденту УНН В. Матейчик.

Як зазначив директор ДП “Перечинське лісове господарство” Ярослав Кополовець, на інтерактивній карті щодо даного лісгоспа було визначено 86 ділянок незаконних рубок площею 162 гектари.

“По жодній з ділянок інформація по факту не підтверджена. Частина цих земель виявилися приватною власністю у якості паїв, сільгоспугіддями, що нам не підпорядковуються, частково це старі сади, молоді насадження тощо”, — розповів Я. Кополовець.

Сьогодні, 30 листопада, під час перевірки територій незаконних рубок з інтерактивної карти за допомогою матеріалів лісовпорядкування та GPS-навігаторів члени комісії в Ужгородському та Перечинському районах виявили на вказаних у карті локаціях виноградники, старі сади, плантацію новорічних ялинок, висаджених у 2008 та 2012 роках, сільгоспугіддя тощо.

Речниця ЗОУЛМГ Юлія Давидова повідомила УНН, що за результатами роботи комісії підтверджень вказаним в інтерактивній карті незаконним рубкам на території Воловецького, Мукачівсько та Рахівського лісгоспів також не виявлено.

“Наразі тривають перевірки у Свалявському та Великоберезнянському лісгоспах. Остаточні результати моніторингу будуть відомі наприкінці цього тижня”, — зазначила Ю. Давидова.

Інтерактивна карта лісів України, яку на початку листопада представили на засіданні Уряду, містила інформацію про 530 ділянок незаконних рубок площею 774 гектари лісу на Закарпатті.

Як раніше повідомляв УНН, В.Гройсман презентував інтерактивну карту українських лісів.