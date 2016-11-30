На Закарпатье пока не нашли подтвержденных фактов незаконной рубки лесов из интерактивной карты

"Приказом Гослесагентства Украины была создана рабочая группа в составе представителей, собственно, Государственного агентства лесных ресурсов, Укргослеспроекта, Государственного специализированного лесозащитного предприятия "Львовлесзащита", Национальной полиции. Сейчас организовано три подгруппы, которые проверяют законность рубок по трем направлениям - Раховскому, Ужгородскому и Мукачевскому. По факту обследования и идентификации на местности заявленных на интерактивной карте мест незаконных рубок в Перечинском и Ужгородском лесхозах нарушений по рубке леса не обнаружено. Так, на 53-х участках площадью 176 гектаров, подчиненных Ужгородскому ЛХ, которые были определены на интерактивной карте как незаконные рубки, были обнаружены 33 участка (136 га) с рубками прошлых лет, на что лесхозом предоставлены все разрешительные документы, лесорубные билеты и тому подобное. 11 участков на площади 10 гектаров оказались болотами, сенокосами, естественными обновлениями, виноградниками и даже плантацией новогодних елок, а 9 участков вообще находятся за пределами Гослесфонда. Напомню, что интерактивная карта лесов, которую разрабатывал Научно-исследовательский институт геодезии и картографии Госгеокадастра Украины, представила общественности незаконные рубки за 9 месяцев 2016 года... ", - рассказал корреспонденту УНН В.Матейчик.

Как отметил директор ГП "Перечинское лесное хозяйство" Ярослав Кополовец, на интерактивной карте по данному лесхозу были определены 86 участков незаконных рубок площадью 162 гектара.

"Ни по одному из участков информация по факту не подтверждена. Часть этих земель оказались частной собственностью в качестве паев, сельхозугодьями, которые нам не подчиняются, частично это старые сады, молодые насаждения и т.д.", - рассказал Я.Кополовец.

Сегодня, 30 ноября, во время проверки территорий незаконных рубок из интерактивной карты с помощью материалов лесоустройства и GPS-навигаторов члены комиссии в Ужгородском и Перечинском районах обнаружили на указанных в карте локациях виноградники, старые сады, плантации новогодних елок, высаженных в 2008 и 2012 годах, сельхозугодья и др.

Спикер ЗОУЛМГ Юлия Давыдова сообщила УНН, что по результатам работы комиссии подтверждений указанным в интерактивной карте незаконным рубкам на территории Воловецкого, Мукачевского и Раховского лесхозов также не обнаружено.

"Сейчас продолжаются проверки в Савеловском и Великоберезнянском лесхозах. Окончательные результаты мониторинга будут известны в конце этой недели", - отметила Ю.Давыдова.

Интерактивная карта лесов Украины, которую в начале ноября представили на заседании правительства, содержала информацию о 530 участках незаконных рубок площадью 774 гектара леса на Закарпатье.

Как ранее сообщал УНН, В.Гройсман представил интерактивную карту украинских лесов.