На Закарпатье пока не нашли подтвержденных фактов незаконной рубки лесов из интерактивной карты

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 11144 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 18838 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 18479 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 27196 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 64054 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 70183 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 190038 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105819 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131540 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 160021 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.4м/с
43%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 106647 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 94785 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 51872 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 92030 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 73078 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 25665 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 64055 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 190040 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 377112 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 373514 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 750 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 28706 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 51937 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 106813 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 138627 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

На Закарпатье пока не нашли подтвержденных фактов незаконной рубки лесов из интерактивной карты

Киев • УНН

 • 13632 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на вечер среды, 30 ноября, по итогам проверки лесхозов в Ужгородском, Перечинском, Мукачевском, Воловецком и Раховском районах Закарпатья специальная комиссия Гослесагентства не выявила фактов незаконных рубок, зафиксированных на интерактивной карте украинских лесов. О предварительных результатах проверки УНН сообщил заместитель начальника Управления лесного хозяйства Гослесагентства Украины Василий Матейчик и пресс-секретарь Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юлия Давыдова.

На Закарпатье пока не нашли подтвержденных фактов незаконной рубки лесов из интерактивной карты

"Приказом Гослесагентства Украины была создана рабочая группа в составе представителей, собственно, Государственного агентства лесных ресурсов, Укргослеспроекта, Государственного специализированного лесозащитного предприятия "Львовлесзащита", Национальной полиции. Сейчас организовано три подгруппы, которые проверяют законность рубок по трем направлениям - Раховскому, Ужгородскому и Мукачевскому. По факту обследования и идентификации на местности заявленных на интерактивной карте мест незаконных рубок в Перечинском и Ужгородском лесхозах нарушений по рубке леса не обнаружено. Так, на 53-х участках площадью 176 гектаров, подчиненных Ужгородскому ЛХ, которые были определены на интерактивной карте как незаконные рубки, были обнаружены 33 участка (136 га) с рубками прошлых лет, на что лесхозом предоставлены все разрешительные документы, лесорубные билеты и тому подобное. 11 участков на площади 10 гектаров оказались болотами, сенокосами, естественными обновлениями, виноградниками и даже плантацией новогодних елок, а 9 участков вообще находятся за пределами Гослесфонда. Напомню, что интерактивная карта лесов, которую разрабатывал Научно-исследовательский институт геодезии и картографии Госгеокадастра Украины, представила общественности незаконные рубки за 9 месяцев 2016 года... ", - рассказал корреспонденту УНН В.Матейчик.

Как отметил директор ГП "Перечинское лесное хозяйство" Ярослав Кополовец, на интерактивной карте по данному лесхозу были определены 86 участков незаконных рубок площадью 162 гектара.

"Ни по одному из участков информация по факту не подтверждена. Часть этих земель оказались частной собственностью в качестве паев, сельхозугодьями, которые нам не подчиняются, частично это старые сады, молодые насаждения и т.д.", - рассказал Я.Кополовец.

Сегодня, 30 ноября, во время проверки территорий незаконных рубок из интерактивной карты с помощью материалов лесоустройства и GPS-навигаторов члены комиссии в Ужгородском и Перечинском районах обнаружили на указанных в карте локациях виноградники, старые сады, плантации новогодних елок, высаженных в 2008 и 2012 годах, сельхозугодья и др.

Спикер ЗОУЛМГ Юлия Давыдова сообщила УНН, что по результатам работы комиссии подтверждений указанным в интерактивной карте незаконным рубкам на территории Воловецкого, Мукачевского и Раховского лесхозов также не обнаружено.

"Сейчас продолжаются проверки в Савеловском и Великоберезнянском лесхозах. Окончательные результаты мониторинга будут известны в конце этой недели", - отметила Ю.Давыдова.

Интерактивная карта лесов Украины, которую в начале ноября представили на заседании правительства, содержала информацию о 530 участках незаконных рубок площадью 774 гектара леса на Закарпатье.

Как ранее сообщал УНН, В.Гройсман представил интерактивную карту украинских лесов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧППроисшествия
Brent
$60.52
Bitcoin
$77,717.70
S&P 500
$5,018.63
Tesla
$231.67
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,092.15
Ethereum
$1,488.21