На Закарпатті 68-ми переселенцям відмовили у призначенні соцвиплат

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 12349 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 108587 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 113953 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 114488 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 115456 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 121505 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 180611 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76144 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163503 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 114087 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.2м/с
24%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 28310 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 27180 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 36560 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 29891 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 19462 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 19469 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 29897 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 108587 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 180612 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 195223 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 7386 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 104840 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 106710 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50681 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53620 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

На Закарпатті 68-ми переселенцям відмовили у призначенні соцвиплат

Київ • УНН

 • 7973 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 21 листопада. УНН. За результатами перевірок, що тривають на Закарпатті, 710-ти внутрішньо переміщеним особам призначили (поновили) соціальні виплати, натомість 68-ми переселенцям у соцвиплатах було відмовлено. Про це повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН.

На Закарпатті 68-ми переселенцям відмовили у призначенні соцвиплат

Основними причинами відмов стали наявність у переселенців депозитних рахунків, сума вкладів на яких перевищує 14 тис. грн, фактичне проживання за межами області, а також наявність у власності житла.

У Закарпатській облдержадміністрації зазначають, що в області на обліку в структурних підрозділах соціального захисту населення перебуває 3 тис. 482 внутрішньо переміщені особи.

З початку 2016 року на Закарпатті внутрішньо переміщеним особам проведено виплат на загальну суму понад 12 млн грн, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Нині у Закарпатській області тривають перевірки відомостей про фактичне місце проживання, вказане переселенцями у довідці про взяття на облік. Наразі фахівці структурних підрозділів соцзахисту населення провели 837 перевірок матеріально-побутових умов життя переселенців, які отримують соціальні виплати, субсидії та пільги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77