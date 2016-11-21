На Закарпатті 68-ми переселенцям відмовили у призначенні соцвиплат

Основними причинами відмов стали наявність у переселенців депозитних рахунків, сума вкладів на яких перевищує 14 тис. грн, фактичне проживання за межами області, а також наявність у власності житла.

У Закарпатській облдержадміністрації зазначають, що в області на обліку в структурних підрозділах соціального захисту населення перебуває 3 тис. 482 внутрішньо переміщені особи.

З початку 2016 року на Закарпатті внутрішньо переміщеним особам проведено виплат на загальну суму понад 12 млн грн, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Нині у Закарпатській області тривають перевірки відомостей про фактичне місце проживання, вказане переселенцями у довідці про взяття на облік. Наразі фахівці структурних підрозділів соцзахисту населення провели 837 перевірок матеріально-побутових умов життя переселенців, які отримують соціальні виплати, субсидії та пільги.