На Закарпатье 68-ми переселенцам отказали в назначении соцвыплат
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 21 ноября. УНН. По результатам проверок, которые продолжаются в Закарпатье, 710-ти внутренне перемещенным лицам назначили (возобновили) социальные выплаты, зато 68-ми переселенцам в соцвыплатам было отказано. Об этом сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает корреспондент УНН.
Основными причинами отказов стали наличие у переселенцев депозитных счетов, сумма вкладов на которых превышает 14 тыс. грн, фактическое проживание за пределами области, а также наличие в собственности жилья.
В Закарпатской облгосадминистрации отмечают, что в области на учете в структурных подразделениях социальной защиты населения находится 3 тыс. 482 внутренне перемещенные лица.
С начала 2016 года на Закарпатье внутренне перемещенным лицам проведено выплат на общую сумму более 12 млн грн, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Сейчас в Закарпатской области продолжаются проверки сведений о фактическом месте проживания, указанном переселенцами в справке о постановке на учет. Сейчас специалисты структурных подразделений соцзащиты населения провели 837 проверок материально-бытовых условий жизни переселенцев, получающих социальные выплаты, субсидии и льготы.