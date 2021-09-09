На вулицях і проспектах Києва зранку утворилися затори: де тягнучка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Станом на 8:15 четверга, 9 вересня, на вулицях і проспектах Києва помітні ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Перемоги, Правди, Степана Бандери, Валерія Лобановського і Голосіївському.
Також рух ускладнено на вулицях Великій Васильківській, Дегтярівській, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, В'ячеслава Чорновола, Короленківській, Щусєва, Жилянській, Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Кирилівській, Стеценка та Івана Виговського.
Сильні затори також на Набережному шосе, Набережно-Хрещатицькій вулиці і Володимирському узвозі.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на проспектах Миколи Бажана, Броварському, Визволителів, Юрія Гагаріна, і Соборності. Також затори утворилися на вулицях Березняківській, Зарічній та Іжевській.
Рух на всіх мостах - Північному, Патона, Дарницькому, Метро і Південному - ускладнено в напрямку правого берега.
Додамо
У Києві з 9:30 до 22:00 9 вересня на частині вулиці Автозаводській перекриють рух транспорту.