На Волині поховали військового, який втопився в Рівному

Загиблий Сергій Березнюк служив у Володимир-Волинській військовій частині, проходив навчання на рівненському полігоні.

Чоловік готувався до відправки в зону АТО. На його тілі не виявили ознак насильницької смерті. Причини самогубства батька двох дітей так і не встановили.

Нагадаємо, тіло чоловіка виявили поблизу військового полігону на околиці Хмельницького 5 листопада. За версією слідства чоловік загинув внаслідок вибуху невідомого предмету. Вже сьогодні стало відомо, що в рамках досудового розслідування слідчі місцевої прокуратури розглядають причину смерті — самогубство.