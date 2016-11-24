На Волині поховали військового, який втопився в Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні в селі Острівок Камінь-Каширського району поховали 37-річного військового. Його тіло знайшли у головній річці Рівного — Усті минулого тижня. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненської області.
Загиблий Сергій Березнюк служив у Володимир-Волинській військовій частині, проходив навчання на рівненському полігоні.
Чоловік готувався до відправки в зону АТО. На його тілі не виявили ознак насильницької смерті. Причини самогубства батька двох дітей так і не встановили.
Нагадаємо, тіло чоловіка виявили поблизу військового полігону на околиці Хмельницького 5 листопада. За версією слідства чоловік загинув внаслідок вибуху невідомого предмету. Вже сьогодні стало відомо, що в рамках досудового розслідування слідчі місцевої прокуратури розглядають причину смерті — самогубство.