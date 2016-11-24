В Волынской области похоронили военного, который утонул в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня в селе Островок Камень-Каширского района похоронили 37-летнего военного. Его тело нашли в главной реке Ровно - Устье на прошлой неделе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Погибший Сергей Березнюк служил в Владимир-Волынской военной части, проходил обучение на Ровенском полигоне.
Мужчина готовился к отправке в зону АТО. На его теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Причины самоубийства отца двоих детей так и не установили.
Напомним, тело мужчины обнаружили вблизи военного полигона на окраине Хмельницкого 5 ноября. По версии следствия мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета. Уже сегодня стало известно, что в рамках досудебного расследования следователи местной прокуратуры рассматривают причину смерти - самоубийство.