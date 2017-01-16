На Волині податківцю оголосили підозру в хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Волині податківцю, якого затримали 11 січня під час отримання неправомірної вигоди, оголосили підозру в хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Прокуратурою Волинської області оголошено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 368 Кримінального кодексу України) головному державному інспектору Луцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в області.
Чиновнику також обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 11 січня, затримали під час одержання неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США головного державного інспектора Луцької об’єднаної державної податкової інспекції.