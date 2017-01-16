В Волынской области налоговику объявили подозрение во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Волынской области налоговику, которого задержали 11 января во время получения неправомерной выгоды, объявили подозрение во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Прокуратурой Волынской области объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) главному государственному инспектору Луцкой объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в области.
Чиновнику также избрана мера пресечения также от отстранен от должности. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 11 января, задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 500 долларов США главного государственного инспектора Луцкой объединенной государственной налоговой инспекции.