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На Вінниччині загинув мотоцикліст

На Вінниччині загинув мотоцикліст

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Вінницькій області внаслідок зіткнення легковика та мотоцикла загинула одна людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 2 вересня у Бершаді зіткнулись автомобіль та мотоцикл. 

Аварія сталась близько 13:30.

Попередньо, 22-річний водій мотоциклу Honda допустив бокове зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр повороту. Від отриманих травм водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці пригоди.

За кермом автомобіля знаходився 19-річний житель Бершадського району. Він не постраждав.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), за що передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

Причини та обставини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування після проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, у Кривому Розі на перехресті зіштовхнулись два авто, є жертви.

Українські Національні Новини

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