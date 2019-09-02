На Вінниччині загинув мотоцикліст
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Вінницькій області внаслідок зіткнення легковика та мотоцикла загинула одна людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 2 вересня у Бершаді зіткнулись автомобіль та мотоцикл.
Аварія сталась близько 13:30.
Попередньо, 22-річний водій мотоциклу Honda допустив бокове зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр повороту. Від отриманих травм водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці пригоди.
За кермом автомобіля знаходився 19-річний житель Бершадського району. Він не постраждав.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), за що передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.
Причини та обставини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування після проведення відповідних експертиз.
Нагадаємо, у Кривому Розі на перехресті зіштовхнулись два авто, є жертви.