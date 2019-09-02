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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 3017 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113395 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124208 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115703 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 121557 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151360 просмотра

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В Винницкой области погиб мотоциклист

В Винницкой области погиб мотоциклист

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Винницкой области в результате столкновения легковушки и мотоцикла погиб один человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, 2 сентября в Бершаде столкнулись автомобиль и мотоцикл. 

Авария произошла около 13:30.

Предварительно, 22-летний водитель мотоцикла Honda допустил боковое столкновение с автомобилем Ford, который совершал маневр поворота. От полученных травм водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте происшествия.

За рулем автомобиля находился 19-летний житель Бершадского района. Он не пострадал.

Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего), за что предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе досудебного расследования после проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, в Кривом Роге на перекрестке столкнулись два авто, есть жертвы.

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