В Винницкой области погиб мотоциклист
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Винницкой области в результате столкновения легковушки и мотоцикла погиб один человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 2 сентября в Бершаде столкнулись автомобиль и мотоцикл.
Авария произошла около 13:30.
Предварительно, 22-летний водитель мотоцикла Honda допустил боковое столкновение с автомобилем Ford, который совершал маневр поворота. От полученных травм водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте происшествия.
За рулем автомобиля находился 19-летний житель Бершадского района. Он не пострадал.
Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего), за что предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.
Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе досудебного расследования после проведения соответствующих экспертиз.
Напомним, в Кривом Роге на перекрестке столкнулись два авто, есть жертвы.