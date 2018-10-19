На вихідних в Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В Україні до початку наступного тижня утримається найвищий рівень пожежної небезпеки - загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 19-21 жовтня на більшій частині території України надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили у відомстві.
Крім того, 19 жовтня у Києві та в більшості районів Київської області також очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, серпень побив світовий температурний рекорд.