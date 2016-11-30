На весіллі в Докучаєвську у чоловіка в руці вибухнула граната – СММ ОБСЄ

"Медичний персонал в лікарні підконтрольного "ДНР" Докучаєвська повідомили СММ, що на весіллі в Докучаєвську в руці чоловіка ви бухнула граната. Крім того, що йому було ампутовано руку, він має серйозні осколкові поранення", - йдеться в звіті.

Як повідомляв УНН, 23 листопада спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що виявила міну-пастку та боєприпаси, які не вибухнули між с. Катеринівка та м. Попасна.