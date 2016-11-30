На свадьбе в Докучаевске у мужчины в руке взорвалась граната - СММ ОБСЕ

"Медицинский персонал в больнице подконтрольного "ДНР" Докучаевская сообщили СММ, что на свадьбе в Докучаевске в руке мужчины взорвалась граната. Кроме того, что ему была ампутирована рука, он имеет серьезные осколочные ранения", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, 23 ноября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что обнаружила мину-ловушку и боеприпасы, которые не взорвались между с. Екатериновка и г. Попасная.