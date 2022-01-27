На три сходинки вище: Україна піднялася у рейтингу найсильніших армій світу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У світовому рейтингу військової потужності Україна посіла 22 місце. Про це свідчать дані міжнародної компанії Global Firepower Index 2022, яка щорічно складає рейтинг найкращих армій світу, інформує УНН.
Деталі
За рік Україна піднялася на три позиції. У 2022 році індекс сили (PowerIndex) української армії становить 0,3266 (оцінку 0,0000 вважають "ідеальною"). У 2021 році цей показник був - 0,4396, у 2020 році - 0,4457.
У рейтингу Україна розташована між Тайванем і Канадою, їхній індекс сили становить 0,3215 і 0,3601 відповідно.
Під час складання рейтингу фахівці враховують понад 50 факторів, зокрема: кількість військових, рівень технічної оснащеності, фінансування, використання сучасних технологій та логістичні можливості.
Перше місце традиційно посідають США.
До першої десятки також увійшли: РФ, Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Франція, Велика Британія, Пакистан та Бразилія.
Усього цього року оцінювали армію 140 країн світу.
Нагадаємо
В оновленому рейтингу паспортів світу Україна піднялася з 37-го на 35-те місце. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи в 141 країну світу.