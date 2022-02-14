На тлі загрози вторгнення РФ: Україна попросила в Німеччини 12 тис. протитанкових ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН з проханням надати Україні 12 тисяч протитанкових ракет для захисту від можливого вторгнення Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Der Spiegel.
Деталі
"Ситуація вже драматична. Зараз ми маємо бути готові до найгіршого сценарію", — заявив Мельник.
3 лютого уряд України надіслав Німеччині список із бажаним озброєнням. До нього увійшли: електронні системи спостереження, обладнання для розмінування, захисні костюми, цифрові радіостанції, радіолокаційні станції або прилади нічного бачення.
Зазначимо, що протитанкових ракет у цьому переліку не було.
Нагадаємо
Сьогодні, 14 лютого, до Києва з робочим візитом має прибути канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.
Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.