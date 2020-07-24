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На Тернопільщіні зареєстровано понад тисячу хворих на гепатит В і С

На Тернопільщіні зареєстровано понад тисячу хворих на гепатит В і С

Київ • УНН

 • 13364 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. В Тернопільській ОДА оприлюднили статистику захворюваності на хронічні вірусні гепатити В і С, повідомляє УНН.

Станом на 01 червня в області зареєстровано 1066 пацієнтів з діагнозом: хронічний вірусний гепатит В і С. При цьому з гепатитом С – 832 жителі, з гепатитом В – 181. Комбінований гепатит (В+С) мають 53 пацієнта.

Також в держадміністрації додали, що з початку 2020 року було зареєстровано нові випадки гепатиту: 22 особи з гепатитом С і 4 особи з гепатитом В.

Відзначимо, що гепатит В невиліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Втім, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При гепатиті В призначають терапію, а саме препарати: Тенофовір або Ентекавір.

У той же час гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.

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