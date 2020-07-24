В Тернопольской области зарегистрировано более тысячи больных гепатитом В и С
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Тернопольской ОГА обнародовали статистику заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С, сообщает УНН.
По состоянию на 01 июня в области зарегистрировано 1066 пациентов с диагнозом: хронический вирусный гепатит В и С. При этом с гепатитом С - 832 жителя, из гепатитом В - 181. Комбинированный гепатит (В + С) имеют 53 пациента.
Также в госадминистрации добавили, что с начала 2020 года были зарегистрированы новые случаи гепатита: 22 человека с гепатитом С и 4 человека с гепатитом В.
Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.
В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированы препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.
УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO. На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.