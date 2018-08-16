На Тернопільщині перекинулася цистерна з дизельним паливом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Озерна Тернопільської області: перекинулась цистерна вантажівки. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Тернопільській області, передає УНН.
"15 серпня о 21:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Озерна Зборівського району Тернопільської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Як з’ясувалося, перекинулась цистерна вантажного автомобіля. Ситуація ускладнювалась тим, що дана ємність була наповнена дизельним паливом", - йдеться в повідомленні.
На місці аварії рятувальники вжили низку заходів для недопущення займання вмісту цистерни. За деякий час цистерну за допомогою спеціальної пожежної техніки та автокрану місцевого підприємства підняли на проїжджу частину.
"Завдяки оперативній та організованій роботі рятувальників був не допущений розлив пального із цистерни", - уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, рятувальники перекрили клапан в автоцистерні, яка перевозила хімічну речовину - азот. Інцидент стався у Рівненській області.