В Тернопольской области перевернулась цистерна с дизельным топливом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Озерная Тернопольской области: перевернулся цистерна грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области, передает УНН.
"15 августа в 21:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Озерная Зборовского района Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Как выяснилось, перевернулась цистерна грузового автомобиля. Ситуация осложнялась тем, что данная емкость была наполнена дизельным топливом", - говорится в сообщении.
На месте аварии спасатели приняли ряд мер по недопущению возгорания содержания цистерны. Через некоторое время цистерну с помощью специальной пожарной техники и автокрана местного предприятия подняли на проезжую часть.
"Благодаря оперативной и организованной работе спасателей был не допущен разлив горючего из цистерны", - уточнили в ГСЧС.
Напомним, спасатели перекрыли клапан в автоцистерне, перевозивший химическое вещество - азот. Инцидент произошел в Ровенской области.