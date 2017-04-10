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На території Києва залишається 55 нелегальних АГЗП - В.Бондаренко

На території Києва залишається 55 нелегальних АГЗП - В.Бондаренко

Київ • УНН

 • 12224 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У період із 25 березня по 10 квітня у місті Київ демонтовано 31 автогазовий та дизельний модуль, які було встановлені нелегально. Про це журналістам під час брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, передає кореспондент УНН.

“В період з 25 березня по сьогодні демонтовано 31 об’єкт, самодемонтаж — 205. З початку року силами міста і прокуратури спільно демонтовані 92 об’єкти, самодемонтаж залишається на тому ж рівні — 205”, — розповів він.

Також, В.Бондаренко висловив сподівання, що до кінця поточного тижня будуть демонтовані ще 55 нелегально розміщених автогазових та дизельних модулів.

“Із того списку, який зареєстрований департаментом благоустрою і є в відкритому доступі, на території міста залишилось 55 нелегально розміщених об’єктів, які, ми щиро сподіваємося, що упродовж тижня нашими силами будуть демонтовані”, — розповів він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у боротьбі з нелегальними АГЗП В.Кличко заручився підтримкою профільної асоціації.

В.Кличко нагадав, що на території столиці розташовані близько 400 нелегальних пунктів продажу скрапленого газу і дизельного пального. За оцінками експертів, у 2016-му році вони реалізували 126 тис. тонн або 70% від загального обсягу реалізації скрапленого газу. Це, у свою чергу, призвело до того, що бюджет столиці та держави недоотримали понад 500 млн грн.

Українські Національні Новини

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