На территории Киева остается 55 нелегальных АГЗС - В.Бондаренко

"В период с 25 марта по сей день демонтировано 31 объект, самодемонтаж - 205. С начала года силами города и прокуратуры совместно демонтированы 92 объекта, самодемонтаж остается на том же уровне - 205", - рассказал он.

Также, В.Бондаренко выразил надежду, что до конца текущей недели будут демонтированы еще 55 нелегально размещенных автогазовых и дизельных модулей.

"С того списка, который зарегистрирован департаментом благоустройства и есть в открытом доступе, на территории города осталось 55 нелегально размещенных объектов, которые, мы искренне надеемся, что в течение недели нашими силами будут демонтированы", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, в борьбе с нелегальными АГЗП В.Кличко заручился поддержкой профильной ассоциации.

В.Кличко напомнил, что на территории столицы расположены около 400 нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива. По оценкам экспертов, в 2016-м году они реализовали 126 тыс. тонн или 70% от общего объема реализации сжиженного газа. Это, в свою очередь, привело к тому, что бюджет столицы и государства недополучили более 500 млн грн.