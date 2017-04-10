На территории Киева остается 55 нелегальных АГЗС - В.Бондаренко

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105160 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161914 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119074 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118116 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113423 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104873 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107230 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103714 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155166 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На территории Киева остается 55 нелегальных АГЗС - В.Бондаренко

На территории Киева остается 55 нелегальных АГЗС - В.Бондаренко

Киев  •  УНН

 • 12220 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В период с 25 марта по 10 апреля в городе Киев демонтировано 31 автогазовый и дизельный модуль, которые были установлены нелегально. Об этом журналистам во время брифинга сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, передает корреспондент УНН.

"В период с 25 марта по сей день демонтировано 31 объект, самодемонтаж - 205. С начала года силами города и прокуратуры совместно демонтированы 92 объекта, самодемонтаж остается на том же уровне - 205", - рассказал он.

Также, В.Бондаренко выразил надежду, что до конца текущей недели будут демонтированы еще 55 нелегально размещенных автогазовых и дизельных модулей.

"С того списка, который зарегистрирован департаментом благоустройства и есть в открытом доступе, на территории города осталось 55 нелегально размещенных объектов, которые, мы искренне надеемся, что в течение недели нашими силами будут демонтированы", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, в борьбе с нелегальными АГЗП В.Кличко заручился поддержкой профильной ассоциации.

В.Кличко напомнил, что на территории столицы расположены около 400 нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива. По оценкам экспертов, в 2016-м году они реализовали 126 тыс. тонн или 70% от общего объема реализации сжиженного газа. Это, в свою очередь, привело к тому, что бюджет столицы и государства недополучили более 500 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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