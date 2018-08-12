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На Сумщині прикордонники зі стріляниною затримали російську вантажівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У суботу, 11 червня, військовослужбовці мобільного підрозділу Сумського загону в Краснопільському районі під час реалізації інформації про можливу протиправну діяльність, запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон товарів із Росії. Про це йдеться в прес-службі ДПСУ, передає УНН.

На Сумщині прикордонники зі стріляниною затримали російську вантажівку

“Прикордонний патруль, який ніс службу неподалік від кордону в районі населеного пункту Грабовське, помітив транспортний засіб „УАЗ“, який почав рухатися від кордону в тил України. Під час затримання водій не виконав законні вимоги прикордонного наряду щодо зупинки транспортного засобу та своїми діями намагався здійснити наїзд на прикордонника, чим створив загрозу життю та здоров’ю військовослужбовця”, — повідомляють прикордонники.

Так, аби зупинити правопорушника, прикордонним нарядом було здійснено попереджувальні постріли вгору, на що водій не відреагував та продовжував рухатися далі, зазначили в прес-службі.

"З метою затримання правопорушника військовослужбовець зі складу прикордонного наряду здійснив постріли з АК-74 по колесах автомобіля. В результаті прикордонники потрапили в одне із коліс авто. Однак водій на великій швидкості намагався продовжити рух, проте зрозумівши, що не втече, покинув автомобіль у кущах на околиці населеного пункту Земляне, а сам кинувся навтьоки", — йдеться в повідомленні.

Оглянувши транспортний засіб, прикордонники виявили в ньому близько півсотні тюків з шубами, напівшубками, жилетами, дублянками, шкіряними куртками, пуховиками та трикотажними виробами в асортименті. Крім цього, в автомобілі знаходилися коробки з біжутерією та наручними годинниками.

Попередньо встановлено, що затриманий вантаж був незаконно переміщений з території Росії на територію України.
Наразі транспортний засіб разом з вантажем встановленим порядком переданий працівникам поліції. Тривають оперативно-пошукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники затримали семеро громадян Індії та Пакистану біля кордону з Росією.

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