В Сумской области пограничники со стрельбой задержали российский грузовик

"Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Грабовское, заметил транспортное средство "УАЗ", который начал двигаться от границы в тыл Украины. Во время задержания водитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке транспортного средства и своими действиями пытался осуществить наезд на пограничника, чем создал угрозу жизни и здоровью военнослужащего", - сообщают пограничники.

Так, чтобы остановить правонарушителя, пограничным нарядом был осуществлены предупредительные выстрелы вверх, на что водитель не отреагировал и продолжал двигаться дальше, отметили в пресс-службе.

"С целью задержания правонарушителя военнослужащий из состава пограничного наряда совершил выстрелы из АК-74 по колесам автомобиля. В результате пограничники попали в одно из колес авто. Однако водитель на большой скорости пытался продолжить движение, однако поняв, что не убежит, покинул автомобиль в кустах на окраине населенного пункта Земляне, а сам бросился наутек", - говорится в сообщении.

Осмотрев транспортное средство, пограничники обнаружили в нем около полусотни тюков с шубами, полушубками, жилетами, дубленками, кожаными куртками, пуховиками и трикотажными изделиями в ассортименте. Кроме этого, в автомобиле находились коробки с бижутерией и наручными часами.

Предварительно установлено, что задержанный груз был незаконно перемещен с территории России на территорию Украины.

Сейчас транспортное средство вместе с грузом в установленном порядке передан работникам полиции. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Напомним, ранее украинские пограничники задержали семь граждан Индии и Пакистана возле границы с Россией.