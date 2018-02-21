На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Національний банк України на 21 лютого 2018 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 21 лютого встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1166.225934;
Срiбло — 14.422791;
Платина — 876.508224;
Паладiй — 900.009420.
Порівняно з 20 лютого, вартість золота, срібла та паладію знизилася, у той час як платини - підвищилася.