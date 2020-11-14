На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Національний банк України на 14 листопада 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 706.8357 грн;
Срібло — 22.3129 грн;
Платина — 809.7801 грн;
Паладій — 2 119.4410 грн.
У порівнянні з 13 листопада курс усіх зазначених металів зріс, окрім паладію — його ціна впала.