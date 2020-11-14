На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 706.8357 грн;

Срібло — 22.3129 грн;

Платина — 809.7801 грн;

Паладій — 2 119.4410 грн.

У порівнянні з 13 листопада курс усіх зазначених металів зріс, окрім паладію — його ціна впала.