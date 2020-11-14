На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 14 ноября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 706.8357 грн;
Серебро — 22.3129 грн;
Платина — 809.7801 грн;
Палладий — 2 119.4410 грн.
По сравнению с 13 ноября курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия — его цена упала.