На серпневі пенсії залишилось перерахувати 15% необхідних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Пенсійний фонд незабаром завершить фінансування серпневих пенсій. Залишилось перерахувати менше 15% необхідних коштів, передає УНН з посиланням на повідомлення ПФУ.
“Станом на 21 серпня 2018 року на виплату пенсій спрямовано 25,6 млрд грн, що становить 85,4 % місячної потреби”, — повідомили у Пенсійному фонді.
Як уточнили у ПФУ, фінансування та виплата пенсій відбувається за графіком.
Нагадаємо, станом на п’ятницю, 17 серпня пенсії були профінансовані на 75,3% місячної потреби.
Раніше УНН повідомляв, що працюючі пенсіонери можуть отримувати і пенсію, і заробітну плату. А інформація про те, що після проведення пенсійної реформи працюючим пенсіонерам доведеться обирати між пенсією і заробітною платою не відповідає дійсності.