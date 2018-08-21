На августовские пенсии осталось перечислить 15% необходимых средств
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Пенсионный фонд вскоре завершит финансирование августовских пенсий. Осталось перечислить менее 15% необходимых средств, передает УНН со ссылкой на сообщение ПФУ.
“По состоянию на 21 августа 2018 года на выплату пенсий направлено 25,6 млрд грн, что составляет 85,4% месячной потребности”, — сообщили в Пенсионном фонде.
Как уточнили в ПФУ, финансирование и выплата пенсий идет по графику.
Напомним, на пятницу, 17 августа пенсии были профинансированы на 75,3% месячной потребности.
Ранее УНН сообщал, что работающие пенсионеры могут получать и пенсию, и зарплату. А информация о том, что после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и заработной платой не соответствует действительности.