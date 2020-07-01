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На Рівненщині виявили 42 нові випадки коронавірусу

На Рівненщині виявили 42 нові випадки коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Станом на вечір 30 червня на Рівненщині підтверджено 42 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Таким чином в Рівненській області загалом виявлено 3784 випадки захворювання на коронавірус.

Через ускладнення викликані COVID-19 70 випадків - летальні.

Подолали хворобу 1806 жителів області. У вівторок одужало 37 осіб.

На перевірці в лабораторіях області перебувають 180 зразків.

Нагадаємо, в Україні вже 44,3 тис. випадків COVID-19, за добу - 706.

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