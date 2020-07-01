В Ровенской области обнаружили 42 новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. По состоянию на вечер 30 июня в Ровенской области подтверждено 42 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
Таким образом в Ровенской области в целом выявлено 3784 случая заболевания коронавирусом.
Из-за осложнений вызванных COVID-19 70 случаев - летальные.
Преодолели болезнь 1806 жителей области. Во вторник выписаны 37 человек.
На проверке в лабораториях области находятся 180 образцов.
Напомним, в Украине уже 44,3 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 706.