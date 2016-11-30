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На Рівненщині відмовилися проводити референдум про повернення місту Вараш комуністичної назви

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міська рада Вараша не підтримала рішення про референдум з приводу повернення до старої назви Кузнецовськ. За цей проект рішення сьогодні на сесії проголосували всього 14 депутатів з понад 30, які прийшли на засіданні, передає кореспондент УНН.

На Рівненщині відмовилися проводити референдум про повернення місту Вараш комуністичної назви

Відтак спроби в такий спосіб дізнатися думку мешканців міста не буде.

Як повідомляв УНН, у місті-супутнику Рівненської АЕС Вараші планували провести референдум про повернення місту старої назву Кузнецовськ. Його хотіли провести 29 січня 2017 року. Активно проти історичної назви Вараш, яку встановила Верховна Рада в рамках закону про декомунізацію, виступав міський голова Сергій Анощенко. Він на мітингах неодноразово говорив, що проти нової назви виступає значна частина жителів міста. Офіційний сайт міста досі носить назву Кузнецовськ. Спроби провести такий референдум засудили в Рівненському обласному управління юстиції. Там наголосили, що його проведення незаконне, а проводити референдуми в Україні мають право лише з подачі Верховної Ради.

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