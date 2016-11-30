В Ровенской области отказались проводить референдум о возвращении городу Вараш коммунистического названия

Поэтому попытки таким образом узнать мнение жителей города не будет.

Как сообщал УНН, в городе-спутнике Ровенской АЭС Вараши планировали провести референдум о возвращении городу старого название Кузнецовск . Его хотели провести 29 января 2017 года. Активно против исторического названия Вараш, которое установила Верховная Рада в рамках закона о декоммунизации, выступал мэр Сергей Анощенко. Он на митингах неоднократно говорил, что против нового названия выступает значительная часть жителей города. Официальный сайт города до сих пор носит название Кузнецовск. Попытки провести такой референдум осудили в Ровенском областном управлении юстиции. Там отметили, что его проведение незаконно, а проводить референдумы в Украине имеют право только с подачи Верховной Рады.