На Рівненщині брата запідозрили у сексуальних стосунках із неповнолітньою сестрою: відкрито провадження

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За даними розслідування, житель одного із сіл Рівненського району впродовж тривалого часу мав статеві стосунки зі своєю рідною неповнолітньою сестрою. З відповідною заявою до правоохоронних органів звернулася бабуся дівчинки.

Чоловікові оголошено про підозру (ч. 2 ст. 155 КК України). За статтею йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Наразі вирішують питання щодо обрання жителю Рівненщини запобіжного заходу. Також встановлюють інші обставини можливого скоєння розпусних дій щодо неповнолітньої особи.

Здолбунівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

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