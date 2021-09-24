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На Рівненщині брата запідозрили у сексуальних стосунках із неповнолітньою сестрою: відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Рівненській області чоловіка підозрюють у тому, що він мав сексуальні стосунки з 16-річною рідною сестрою. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Рівненську обласну прокуратуру.

Деталі

За даними розслідування, житель одного із сіл Рівненського району впродовж тривалого часу мав статеві стосунки зі своєю рідною неповнолітньою сестрою. З відповідною заявою до правоохоронних органів звернулася бабуся дівчинки.

Чоловікові оголошено про підозру (ч. 2 ст. 155 КК України). За статтею йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Наразі вирішують питання щодо обрання жителю Рівненщини запобіжного заходу. Також встановлюють інші обставини можливого скоєння розпусних дій щодо неповнолітньої особи.

Здолбунівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

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