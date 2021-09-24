На Рівненщині брата запідозрили у сексуальних стосунках із неповнолітньою сестрою: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Рівненській області чоловіка підозрюють у тому, що він мав сексуальні стосунки з 16-річною рідною сестрою. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Рівненську обласну прокуратуру.
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За даними розслідування, житель одного із сіл Рівненського району впродовж тривалого часу мав статеві стосунки зі своєю рідною неповнолітньою сестрою. З відповідною заявою до правоохоронних органів звернулася бабуся дівчинки.
Чоловікові оголошено про підозру (ч. 2 ст. 155 КК України). За статтею йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років.
Наразі вирішують питання щодо обрання жителю Рівненщини запобіжного заходу. Також встановлюють інші обставини можливого скоєння розпусних дій щодо неповнолітньої особи.
Здолбунівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.
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