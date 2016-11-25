На ринку житлової нерухомості очікується поступове зростання цін - експерт

“У короткостроковій перспективі (кінець поточного-початок наступного року) суттєвих змін на ринку житлової нерухомості Києва не передбачається, а цінові зміни будуть прямо пропорційно пов’язані з курсовими коливаннями гривні. Забудовники намагатимуться утримувати ціни і, при кожній нагоді, поступово підвищувати вартість квартир з метою збільшення прибутковості”, — прогнозує єксперт Костянтин Олійник.

За його словами, в середньо- і довгостроковій перспективі варто очікувати повернення тренду поступового зростання вартості житла, проте швидкість його настання буде прямо залежати від росту доходів населення, стабілізації економічної ситуації, твердості національної валюти, розвитку інструментів фінансування та інших факторів.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1-го листопада у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.