На рынке жилой недвижимости ожидается постепенный рост цен - эксперт

"В краткосрочной перспективе (конец текущего-начало следующего года) существенных изменений на рынке жилой недвижимости Киева не предусматривается, а ценовые изменения будут прямо пропорционально связаны с курсовыми колебаниями гривны. Застройщики будут пытаться удерживать цены и, при любой возможности, постепенно повышать стоимость квартир с целью увеличения доходности", - прогнозирует эксперт Константин Олийнык.

По его словам, в средне- и долгосрочной перспективе стоит ожидать возвращения тренда постепенного роста стоимости жилья, однако скорость его наступления будет напрямую зависеть от роста доходов населения, стабилизации экономической ситуации, твердости национальной валюты, развития инструментов финансирования и других факторов.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, строящихся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании действует скидка от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.