На ремонт зруйнованого в Одесі будинку бракувало грошей
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Будинок в Одесі, в якому сьогодні обвалилася стіна, був аварійним, і його збиралися ставити в чергу на капітальний ремонт. Про це повідомив мешканець будинку, мати якого постраждала під час обвалу, передає УНН.
За його словами, місцеві жителі неодноразово зверталися до ЖЕКу з приводу аварійного стану будинку.
“Він потріскував. Ми неодноразово зверталися до ЖЕКу, приходили комісії. Вони говорили, що він аварійний, але поки що фінансів нема, щоб його відремонтувати, тому поставили його в чергу на капремонт. І коли з’явиться якась можливість, ми його відремонтуємо. Це було восени 2015 року”, – повідомив чоловік.
Він розповів, що його мати, яка травмувалася під час обвалу, зараз перебуває у шоковому стані.
“Вона у шоці, зараз доктор повинен провести обстеження, адже вона інвалід І групи після інсультів”, – розказав син постраждалої.
Нагадаємо, у ніч на понеділок в Одесі на вулиці Ніжинська стався обвал житлового будинку.