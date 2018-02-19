На ремонт зруйнованого в Одесі будинку бракувало грошей

ОДЕСА-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Будинок в Одесі, в якому сьогодні обвалилася стіна, був аварійним, і його збиралися ставити в чергу на капітальний ремонт. Про це повідомив мешканець будинку, мати якого постраждала під час обвалу, передає УНН.