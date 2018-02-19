На ремонт разрушенного в Одессе дома не хватило денег
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Дом в Одессе, в котором сегодня обвалилась стена, был аварийным, и его собирались ставить в очередь на капитальный ремонт. Об этом сообщил житель дома, мать которого пострадала во время обвала, передает УНН.
По его словам, местные жители неоднократно обращались в ЖЭК по поводу аварийного состояния дома.
"Он потрескивал. Мы неоднократно обращались в ЖЭК, приходили комиссии. Они говорили, что он аварийный, но пока финансов нет, чтобы его отремонтировать, потому поставили его в очередь на капремонт. И когда появится какая-то возможность, обещали его отремонтировать. Это было осенью 2015 года", - сообщил мужчина.
Он рассказал, что его мать, которая травмировалась во время обвала, сейчас находится в шоковом состоянии.
"Она в шоке, сейчас доктор должен провести обследование, ведь она инвалид I группы после инсультов", - рассказал сын пострадавшей.
Напомним, в ночь на понедельник в Одессе на улице Нежинская произошел обвал жилого дома.