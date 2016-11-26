На Прикарпатті затримали 20 нелегальних мігрантів
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Працівники міграційної служби Івано-Франківської області у взаємодії зі співробітниками поліції проводять профілактичні заходи з виявлення іноземців та осіб без громадянства, які нелегально перебувають на території України, повідомляє кореспондент УНН із посиланням на прес-службу ДМС в Івано-Франківській області.
Під час заходів під умовною назвою "Мігрант" перевірялися місця ймовірного перебування та проживання іноземців та осіб без громадянства, в тому числі готелі, вокзали, ринки тощо.
Слід зазначити, що цьогоріч у профілактичних заходах та рейдах разом із працівниками міграційної служби та поліцейськими беруть участь активісти громадських організацій і представники регіональних засобів масової інформації.
За результатами проведеної роботи складено 54 протоколи про адміністративні правопорушення, вчинені як громадянами інших країн, так і нашими співвітчизниками. Зокрема, найчастіше йдеться про порушення іноземцями правил перебування в Україні, правопорушення, вчинені громадянами України, які запросили в Україну іноземців у приватних справах, надали їм житло, але заходів до забезпечення у встановленому порядку їх своєчасної реєстрації не вжили.
Як повідомив заступник начальника відділу у справах іноземців та осіб без громадянства УДМС України в Івано-Франківській області Микола Чупірчук, за час проведення спеціальних заходів загалом було виявлено 20 нелегальних мігрантів.
Зокрема, трьох правопорушників було поміщено у Волинський пункт тимчасового перебування іноземців, а згодом примусово видворено за межі України, ще трьом особам скорочено термін перебування на території нашої країни. Щодо інших виявлених нелегальних мігрантів прийнято рішення про їх примусове повернення в країни проживання, причому 6 іноземцям заборонено подальший в’їзд в Україну.